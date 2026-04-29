أيار المقبل يختلف عما يشهده العراقيون في السنوات السابقة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية مقارنة في ".وأضافت، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحيانا غائم مع زخات مطر رعدية متفرقة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون غزيرة أحيانا غرب البلاد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات في الأقسام الغربية من البلاد مٌسببة تصاعد غبار محلي فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق على العموم".وأشارت إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً مع زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة في مناطق متفرقة من البلاد خاصة في المنطقة الوسطى، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية وشمالية شرقية وأحيانا شرقية في المنطقتين الوسطى والجنوبية تنشط على فترات مسببة تصاعد غبار محلي، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، لافتة الى أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً وأحيانا غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم عن اليوم السابق".