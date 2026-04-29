منع مبيت الشاحنات وحظر الأرقام المؤقتة.. قرارات مرورية جديدة بعد حادثة كركوك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن توجه اتهامات لمدير سابق بزعم تهديده حياة ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562681-639130488050900277.jpg
منع مبيت الشاحنات وحظر الأرقام المؤقتة.. قرارات مرورية جديدة بعد حادثة كركوك
محليات
2026-04-29 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
524 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
على خلفية حادثة صهريج
كركوك
التي أعادت تسليط الضوء على مخاطر الشاحنات الثقيلة داخل المناطق الحضرية، اتخذت الجهات المرورية والإدارية في
إقليم كردستان
ومحافظة
نينوى
حزمة إجراءات جديدة لتعزيز السلامة وتنظيم حركة المركبات الثقيلة داخل المدن.
وفي هذا السياق، حذرت
المديرية العامة
للمرور في
إقليم كردستان
سائقي مركبات الحمل (الشاحنات) والآليات الإنشائية التي تزيد حمولتها على 4 أطنان من ممارسة أعمال
نقل البضائع باستخدام "الأرقام المؤقتة"
، مؤكدة أن هذا الإجراء غير مسموح به قانونياً، وأنه يتوجب إكمال تسجيل المركبة رسمياً وتثبيت اللوحات الدائمية قبل المباشرة بأي نشاط نقل.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية مرور
أربيل
، العقيد هيمن أمين، إن المديرية أصدرت تحذيراً شديد اللهجة واتخذت إجراءات قانونية صارمة عقب الحادث المروري المأساوي الذي وقع في
محافظة كركوك
، والذي تسبب به سائق شاحنة وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإلحاق أضرار مادية واسعة بعدد كبير من المركبات.
وأضاف أن التعليمات الجديدة شملت أيضاً إلزام الشاحنات والآليات المسجلة مسبقاً
بإجراء الفحص السنوي (الهزة)
ضمن المواعيد المحددة، للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة الفنية وصلاحيتها للسير، مبيناً أن الهدف من ذلك هو
الحدُّ من الأعطال المفاجئة وتقليل احتمالات وقوع الحوادث داخل المدن.
وأشار أمين إلى أن المديرية شددت على أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية تشمل حجز المركبة وفرض غرامات مالية مشددة، لافتاً إلى أن التوجيهات صدرت إلى جميع
مديريات المرور
في المحافظات والإدارات المستقلة لنشر مفارزها الميدانية وتكثيف الرقابة على الطرق الرئيسية والداخلية.
وفي موازاة ذلك، اتجهت
محافظة نينوى
إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية مماثلة، حيث دعا قائممقام
الموصل
هشام الهاشمي
، إلى ضرورة تشديد ا
لرقابة على حركة الشاحنات والصهاريج داخل المدينة
، مع فرض أقصى العقوبات القانونية بحق السائقين المخالفين، ولا سيما المتهورين منهم.
وأكد
الهاشمي
أهمية
منع وقوف الشاحنات داخل الأحياء السكنية
، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين، فضلاً عن إرباك الحركة المرورية داخل المناطق المكتظة.
وبيّن أن الدوائر الخدمية والمرورية ستكثف حملات التفتيش الميداني بالتنسيق مع
مديرية المرور
، لضبط حركة المركبات الثقيلة وتنظيم مساراتها، مع العمل على تحديد طرق بديلة وخارجية مخصصة لعبور الشاحنات بعيداً عن الأحياء السكنية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضاً تعزيز متطلبات السلامة الفنية للمركبات الثقيلة، والتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات المرورية المعتمدة، بما يسهم في تقليل الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.
وشدد الهاشمي على أهمية تعاون سائقي الشاحنات وأصحاب الشركات مع الإجراءات التنظيمية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة وتطبيقاً صارماً للقانون دون استثناء، في إطار خطة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية داخل المدن وتقليل الحوادث الناتجة عن المركبات الثقيلة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
منع مبيت الشاحنات وحظر الأرقام المؤقتة
قرارات مرورية جديدة بعد حادثة كركوك
مديرية مرور أربيل
المديرية العامة
كركوك السومرية
مديريات المرور
مديرية المرور
إقليم كردستان
السومرية نيوز
هشام الهاشمي
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.