مصر تعلن العمل على تصدير الكهرباء الى العراق

وقال المسؤول في تصريح تابعته ، ان "مناقصة دولية طرحت لتنفيذ خط نقل كهرباء لربط طاقة الرياح بخليج بالشبكة الوطنية للطاقة وسيبلغ طول الخط 390 كيلومترا بقدرة 500 كيلو فولط"، مبينا ان "استثمارات المشروع المُتوقعة تبلغ 12 مليار جنيه على أن تصل مدة التنفيذ إلى عام".وأوضح أن "الخط المزمع تنفيذه هو الأكبر في البلاد، بهدف ربط مشروعات الجاري تطويرها في منطقة خاصة شركتي "سكاتك" " وأوراسكوم كونستراكشون" بالشبكة الوطنية، على أن يتم الانتهاء منه منتصف 2027، لتدعيم البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء واستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة النظيفة".مركز إقليمي للطاقةوأكد المسؤول أن "المشروع سيُعزز من فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة النظيفة، في ظل التوسع في الربط الكهربائي مع دول الجوار، سواء في مجال الكهرباء أو الغاز الطبيعي. وتنفذ حاليا مشروع الربط الكهربائي مع بقدرة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط على مرحلتين، إلى جانب خطط للربط مع وقبرص لنقل الكهرباء المنتَجة من مصادر متجددة إلى أوروبا"، لافتا الى ان "مصر تعمل على تصدير الكهرباء إلى وسوريا ولبنان عبر كابل بحري جديد مع بقدرة أولية تبلغ ألفي ميغاواط، فضلا عن تعزيز خطوط الربط القائمة مع ليبيا والسودان والأردن لرفع قدراتها التشغيلية".وبيّن أن "مصر تعمل على استراتيجية للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث ارتفع إنتاج البلاد من الطاقة المتجددة بنحو 26% خلال العام المالي 2024-2025، المنتهي في حزيران الماضي، ليصل إلى 8.6 ، مُقارنةً بـ6.8 غيغاواط في العام السابق، ضمن خطة تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الكهرباء بحلول 2035".