النفط تطلق "حصة أيار" من الوقود للمولدات السكنية بأسعار مدعومة (وثيقة)

ووفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة عن هيئة التجهيز، فقد تقرر تجهيز المولدات السكنية في كافة المحافظات (باستثناء البصرة) بكمية 25 لتر لكل KVA من منتوج زيت الغاز. وحددت الوزارة السعر الرسمي للتجهيز بـ 400 دينار للتر الواحد، مشددة على ضرورة التزام كافة الهيئات والفروع التوزيعية بالضوابط المعمول بها لضمان وصول الوقود بالسعر المدعوم.وأوضحت الوثيقة المذيلة بتوقيع مدير هيئة التجهيز، رسن، أن المولدات السكنية في (ضمن هيئة توزيع الجنوب) سيتم تجهيزها بكمية 10 لتر لكل KVA، وبالسعر الرسمي البالغ 400 دينار للتر، وذلك لشهر أيار 2026.يأتي هذا القرار استناداً إلى توجيهات لشركة التوزيع، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء (بموجب كتابها المرقم 2511 الصادر في 28 نيسان 2026)، لتلافي أي انقطاعات في التيار الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع مطلع الشهر المقبل.