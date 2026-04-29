الكهرباء تعلن خطة لمواجهة ذروة الصيف وتحذر من عجز يصل إلى 30 ألف ميغاواط

وأكدت الوزارة، في تصريح نقلته ، أن مشاريع الربط مع والأردن والخليج جاهزة أو على وشك الدخول للخدمة، فيما يُتوقع أن تضيف نحو 1250 ميغاواط فقط، وهي غير كافية لسد العجز.وأشارت إلى أن شح الغاز قد يؤدي إلى فقدان نحو 5000 ميغاواط، في وقت يُتوقع أن يصل الطلب الصيفي إلى 60 ألف ميغاواط مقابل تجهيز لا يتجاوز 30 ألفاً.