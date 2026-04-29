المنافذ تدرس وضع ضوابط تخص استيراد المواد المستعملة (البالات)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان " عقد اجتماعه الرابع لعام 2026 عبر الدائرة المغلقة، برئاسة الفريق ، وبحضور ممثلي الدوائر كافة"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة وتطوير المنافذ الحدودية في ، حيث شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود للفترة (2025–2030)، مع التأكيد على أهمية اعتماد الرؤى الحديثة لتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية وتكامل عمل المؤسسات المعنية، بما يحقق الأمن والسيادة الوطنية".واضاف ان "المجلس ناقش التوصيات المتعلقة بوضع ضوابط واضحة ومحدثة لتنظيم استيراد المواد المستعملة (البالات)، بما يضمن حماية وتنظيم حركة البضائع الداخلة إلى البلاد وفق الأطر القانونية".وفي محور آخر، اشار اﻟﻰ انه "تم مناقشة المقترحات المقدمة من قبل والخاصة بعمل أجهزة السونار وصيانتها وتهيئة المتطلبات اللازمة لإدامة العمل عبر الربط الشبكي والحوكمة الإلكترونية، من أجل تنظيم العمل المؤسسي وتحديد الأولويات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء".وأكد رئيس المجلس "ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة، وتعزيز التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات، بما يدعم جهود الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتطوير آليات العمل فيها".