في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار

وسيكون اليوم الاول من ايار المقبل رسمية بمناسبة عيد العمال والذي يصادف هذه السنة يوم الجمعة المقبلة وهو عطلة الاسبوع المعتادة للعراقيين.فيما سيشهد نهاية الشهر عطلة يوم وعيد الاضحى المبارك المقررة 4 ايام واحيانا اكثر بحسب طبيعة تصادفها هذا العام.ووفقا للتقديرات الفلكية، فأن وقفة عرفات لعام 2026 ستوافق يوم الثلاثاء 26 ايار، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك .فيما يكون أول أيام هو يوم الأربعاء 27 ايار 2026، على أن تستمر أيام العيد حتى يوم السبت، بإجمالي 4 أيام احتفال.