Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إجراءات تخص صرف رواتب الموظفين

محليات

2026-04-30 | 01:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إجراءات تخص صرف رواتب الموظفين
2,089 شوهد

السومرية نيوز – محلي
‏حددت اللجنة المالية البرلمانية، جملة إجراءات يمكن الركون إليها لتجاوز أي عقبات مالية وضمان تسديد مستحقات الموظفين والمتقاعدين، مبينة أن من بين تلك الإجراءات الاقتراض الداخلي.

وذكر عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن "العراق يبيع حالياً جزءاً من النفط يقارب ربع الكمية التي كان يصدرها سابقاً، إلا أن هذه الكمية تباع بأسعار أعلى من السابق"، لافتاً إلى أن "الظروف التي مر بها العراق سابقاً أصعب من الأوضاع الراهنة، وقد تم تجاوزها".
‏وأشار كوجر، إلى أن "الحكومة تمتلك أدوات متعددة يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، بضمنها الاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي البنكي، على حدِّ قول النائب".
وأوضح المتحدث، أن "الإجراءات تتضمن أيضاً، التشدد في جباية الضرائب وتطبيق القوانين بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "تفعيل قوانين مثل التعرفة الجمركية وغيرها يمكن أن يوفر مئات المليارات من الدنانير للخزينة".
‏وأشار إلى أن "محاربة الفساد تمثل عاملاً أساسياً في معالجة الأزمة المالية"، مؤكداً أن "تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعلي سيمكِّن الحكومة من تجاوز الأزمة وضمان الاستقرار المالي".
‏وتابع أن "الخيارات متاحة وما تحتاجه المرحلة هو الإدارة الصحيحة وتفعيل القوانين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويؤمن الالتزامات المالية للدولة".
بدوره، يرى عضو اللجنة المالية النيابية عدي التميمي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن "ما يثار بشأن وجود أزمة مالية في البلاد غير دقيق، مبيناً أن المشكلة الأساسية تكمن في سوء الإدارة، وليس في عدم توفر الأموال، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة بتأمين ودفع الرواتب".
وأضاف أن "مسؤولية توفير السيولة النقدية، والحفاظ على استقرار الدينار مقابل الدولار، ودعم العملة المحلية، تقع ضمن مهام البنك المركزي، الأمر الذي يتطلب مراجعة جدية لأداء المؤسسة النقدية".
وفي سياق متصل، يواصل مجلس النواب طرح ملف إصلاح المنافذ الحدودية ضمن أولوياته، في ظل الحاجة إلى اعتماد الأنظمة الحديثة في إدارتها بما يسهم في الحدِّ من الفساد وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل الهدر المالي ومعالجة الإشكاليات التي رافقت هذا القطاع.
وقال عضو مجلس النواب، قصي عباس، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، "اننا مع نظام الأتمتة والحكومة الإلكترونية في جميع المرافق، ومن ضمنها المنافذ الحدودية، سواء في المنافذ الرسمية أو غير الرسمية من خلال حدود إقليم كردستان"، مبيناً أن "تطبيق هذا النظام يجب أن يشمل جميع المنافذ من دون استثناء، سواء التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية أو التي يديرها الإقليم".
وأضاف أن "الدستور والقانون ينصّان على أن جميع إيرادات المنافذ تعدُّ واردات سيادية تدخل في خزينة الدولة ومن ثم توزع بين جميع المحافظات والإقليم"، مشيراً إلى أن "تطبيق الأتمتة سيسهم بشكل كبير في تعظيم الإيرادات والحدِّ من الفساد".
وأوضح أن "العراق يعدُّ بلداً مستهلكاً ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد"، لافتاً إلى أن "تنظيم هذا الملف عبر الأنظمة الحديثة سيحقق موارد مالية أكبر للدولة".
وبين أن "هناك تفاوتاً واضحاً في تسعيرة البضائع والرسوم إذ تصل الضرائب على بعض السلع إلى 200 بالمئة فيما تكون منخفضة على سلع أخرى تمسُّ حياة المواطن بشكل مباشر"، مؤكداً أن "هذا التفاوت يتطلب مراجعة جادة".
وأشار إلى أن "قضية الضرائب المرتبطة بقوت المواطن يجب أن تخضع لإعادة نظر من قبل الحكومة خاصة ما يتعلق منها بالمواد الغذائية بحيث تتلاءم مع مستوى دخل المواطنين".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.