العراق يدعو من مجلس الأمن لتفعيل الحوار بين الدول المشاطئة للخليج
المزيد
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
غالبيتها بين الزوجين.. 7 الاف حالة عنف اسري خلال الربع الأول من العام الحالي
محليات
2026-04-30 | 02:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
236 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
سجلت
وزارة الداخلية
، سبعة آلاف حالة عنف أسري خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما تقترب من تنفيذ آلية عمل مشتركة مع
محافظة بغداد
بهدف معالجة القضايا المتعلقة بهذا الصدد وتعزيز الدعم للضحايا.
وقال مدير عام
مديرية حماية الأسرة
والطفل في الوزارة، اللواء مازن
محمد محمود
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "
محافظة بغداد
جاءت في مقدمة المحافظات من حيث عدد الحالات المسجلة، ما يعكس حجم التحدي القائم والحاجة الى تكثيف الجهود التوعوية والمجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة".
وشدد على أن "الاهتمام بملف العنف الأسري أصبح في الوقت الحاضر أكثر حضوراً على مستوى الإعلام والوزارة، إلى جانب استمرار المعالجات الميدانية للحالات المسجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وأوضح محمود أن "أبرز الحالات المسجلة تتمثل بالعنف بين الزوجين، ويعد الأكثر شيوعاً، لاسيما اعتداء الزوج على الزوجة، يليه العنف ضد الأطفال من قبل
الوالدين
، ثم العنف الموجه ضد الوالدين من الأبناء، إضافة إلى العنف بين الإخوة"، مؤكداً "على أن العنف الجسدي يعد الأكثر انتشاراً بين الحالات المسجلة، يليه العنف النفسي واللفظي ثم الجنسي".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على تنفيذ آلية بالتعاون مع قسم شؤون المرأة في محافظة
بغداد
بهدف معالجة قضايا العنف الأسري وتعزيز الدعم المقدم للضحايا، وكذلك توحيد الخطاب الإعلامي والتوعوي لضمان إيصال رسالة واضحة للمجتمع، فضلاً عن متابعة الحالات بشكل مشترك لضمان سرعة الاستجابة والمعالجة".
وبين محمود أنه "سيتم البدء بتنفيذ سلسلة من الورش والندوات والحملات التوعوية بشكل تدريجي خلال المدة المقبلة، وفق خطة عمل معدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تشمل مختلف مناطق العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "الأنشطة التوعوية تشمل فئات متعددة من المجتمع، أبرزها النساء باعتبارهن الأكثر عرضة للعنف، والأطفال وكذلك المراهقون، إضافة إلى الرجال بهدف تعزيز الثقافة الأسرية الإيجابية، وطلبة المدارس والجامعات، فضلاً عن شرائح المجتمع كافة".
وأكد أنه "سيتم اشراك منظمات
المجتمع المدني
في هذه الجهود، مع إمكانية التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بهدف تعزيز البرامج التوعوية وتقديم الدعم الفني والتدريبي، بما ينسجم مع المعايير الإنسانية المعتمدة".
وأوضح محمود أن "الوزارة توفر حزمة متكاملة تشمل الحماية القانونية واتخاذ الإجراءات ضد المعتدين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري وإعادة التأهيل، إضافة إلى توفير مراكز إيواء عند الحاجة، ومتابعة الحالات، لضمان عدم تكرار العنف داخل الأسرة".
أحدث الحلقات
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
عشرين
الزيدي ورهان الإدارة هل ينجح التكنوقراط؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
Live Talk
كيف تبنى الشخصيات السينمائية المؤثرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-29
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
