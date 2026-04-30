مستمرة حتى منتصف الاسبوع القادم.. اجواء ربيعية مصحوبة بالامطار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية في الأقسام الغربية من البلاد وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأقسام من ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً مع فرصة مطر في المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية لتصل الى (30) كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم عما سجل في اليوم السابق"، لافتا إلى، أن "طقس يوم الإثنين القادم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مسببة تصاعد للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".