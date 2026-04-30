اسقاط مسيرة مجهولة ضمن جانب الرصافة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة (1200) من يوم الأربعاء الموافق 29 نيسان 2026 تمكنت قطعات الفوج الأولى / اللواء 45 / الفرقة الحادية عشرة، من رصد طائرة مسيرة مجهولة الهوية ضمن قاطع المسؤولية".وتابعت، انه "فور اكتشاف الهدف، تم التنسيق مع مقر الفرقة للتأكد من هويتها، حيث تبين أنها غير معرفة وعلى ضوء ذلك باشرت القطعات بالتصدي لها باستخدام الأسلحة الساندة، وتمكنت من إسقاطها بنجاح".