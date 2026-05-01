حالة جوية غير مسبوقة بهذا التوقيت من كل عام.. ترقبوا الاسبوع القادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً في مع تساقط زخات مطر متوسطة الى غزيرة احياناً يصحبها البرق والرعد، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة فيها وفي يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية".وأضافت، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، والرياح جنوبية شرقية الى معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة مسببة تصاعد غبار في الأقسام الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".ولفتت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".