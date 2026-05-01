حوادث مرورية على طريق صلاح الدين.. فيديو

مسؤولون ومواطنون: بعض مقاطع الطريق متهالكة وهناك غياب للاشارات المرورية.



يسجل - مرورا بمحافظة حوادث مرورية متكررة نتيجة الزخم الكبير في حركة السير وتهالك بعض المقاطع إلى جانب غياب الإشارات المرورية وضعف تنظيم الشارع. وقال مسؤولون ومواطنون لمراسل إن هذا الطريق الحيوي بات بحاجة إلى تأهيل عاجل وإنشاء مجسرات لتقليل الحوادث وتحقيق انسيابية أفضل لحركة المركبات.. التفاصيل في التقرير اعلاه