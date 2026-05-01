مجلس الخدمة للمتقدمين على وظائف: لا نعتمد أي وسيط ولا نفرض أي رسوم

وقال المجلس في بيان تابعته ، إنه "في الوقت الذي يواصل فيه أداء مهامه الدستورية والقانونية بكل شفافية وعدالة، رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة".وأكد أن "جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس هو عارٍ عن جملةً وتفصيلاً، فإننا نُشدّد على أن الاتحادي لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف"، مشيرا الى أن "جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة، وبموجب السياقات القانونية المعتمدة".وتابع: أن "هذه الممارسات ليست مجرد تضليل إعلامي، بل هي أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب فرصة عمل".واكد أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون"، داعياً إلى "عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على المعلومات الدقيقة".وطالب بـ"الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة"، مبينا أن "حماية حقوق المواطنين والحفاظ على نزاهة التوظيف مسؤولية لا نقبل التهاون فيها".