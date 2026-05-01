لمدة 17 يوما.. بدء التفويج الجوي للحجاج

وذكر بيان لوزارة النقل ورد لـ أن "أولى رحلات الخطوط الجوية انطلقت من نحو مطار الأمير الدولي والمخصصة لتفويج الحجاج العراقيين جواً إلى الديار ، ضمن خطة متكاملة وبرنامج تشغيل جوي منتظم تم اعتماده بالتنسيق مع هيئة والجهات الساندة لضمان انسيابية التفويج وتوزيع الرحلات وفق جداول زمنية دقيقة".وأوضح مدير عام شركة الخطوط الجوية مناف أن "خطة التفويج يستمر تنفيذها للفترة من 1 إلى 17 لشهر أيار الجاري"، لافتاً الى أن "الخطة ستتضمن تسيير رحلات مباشرة من المطارات المحلية بغداد وأربيل والسليمانية والبصرة والنجف باتجاه مدينتي وجدة، وبمعدل تشغيل يتدرج من 4 رحلات في اليوم الأول ليصل لاحقاً إلى ما بين 5 إلى 7 رحلات يومياً".وأضاف أن "جميع الاستعدادات لموسم الحج الفنية منها واللوجستية والبشرية قد تم استكمالها وإصدار توجيهات مباشرة الى كافة المحطات باستنفار جميع الجهود والإمكانات لتوفير الخدمات والتسهيلات المطلوبة وتطبيق أعلى معايير السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال فترة التفويج".