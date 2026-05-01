النزاهة تضبط (٦) متهمين باختلاس مبالغ مالية في ضريبة الديوانية

وذكرت الهيئة في بيان ورد ، أنَّ "الفريق الميدانيَّ المُكلَّف بمُتابعة أعمال الهيئة العامَّة للضرائب في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّن بعد تدقيق السجلات ومُطابقة مبالغ الجباية في فرع الهيئة في الديوانيَّة من كشف اختلاس أكثر من (١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ من تلك الأموال، لافتةً إلى قيام "أحد أمناء الصندوق بالاشتراك مع (٩) مُوظَّفين ومُعقّبين باختلاس أموالٍ من مبالغ التحاسب الضريبيّ للمُدَّة من العام (٢٠٢١ -٢٠٢٦)، مُبيّـنةً أنَّه لم يتم ترحيل المبالغ في سجلّ المُحاسبة اليوميّ ولم يتم تسديدها كإيرادٍ للدولة".وأوضحت أنَّ "المُتَّهم اعترف أثناء التحقيق على شركائه الذين تمَّ ضبط خمسةٍ منهم من قبل ملاكات شعبتي التحرّي والضبط والأمنيَّة في المكتب، فيما لا تزال عمليَّة تعقُّب أربعةٍ آخرين من المُتَّهمين صدرت بحقّ أوامر قبضٍ وتفتيشٍ مُستمرَّةٍ، مُنوّهةً بضبط (١٤) دفتر " دبلك" تمَّ استقطاع مبالغ التحاسب الضريبيّ فيها، ولم تُقيّدْ في حساب الدائرة المفتوح في أحد المصارف".وتابعت انه"تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين والمبرزات الجرميَّة أمام المُختصّ في الديوانيَّة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".