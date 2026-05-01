الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562936-639132325949477880.jpeg
حملة حكومية لطالبات المدارس و"أمين وأمان" للحد من اختراق الهواتف
محليات
2026-05-01 | 07:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
288 شوهد
السومرية
نيوز- امني
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم الجمعة، ان حملة احنة بظهركم خفضت عمليات الابتزاز لطالبات المدارس، فيما اشار الى ان "أمين وأمان" حدت من اختراق الهواتف.
وقال المتحدث باسم جهاز
الأمن الوطني
أرشد
الحاكم للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "حصيلة الذين تم إلقاء القبض عليهم بقضايا الابتزاز خلال العام 2024 بلغ أكثر من 3 آلاف متهم، في حين بلغ العدد خلال العام 2025 بحدود ألف وخمسمئة متهم"، مشيراً الى أن "الجهاز سجل ارتفاعاً في نسبة البلاغات المقدمة في حالات الابتزاز الأمر الذي يعكس تنامياً في حالات الوعي لدى المواطنين".
وأكد الحاكم أن "
جهاز الأمن
الوطني يقوم بعمليات كبرى لتفكيك شبكات الاحتيال والابتزاز المالي، ويقوم بالمقابل أيضاً بحملات توعوية كبرى حول أساليب ومخاطر تلك الجرائم"، داعياً المواطنين الى "التواصل مع الجهاز عبر منصاته الرسمية للاطلاع على آخر الخدمات الالكترونية الخاصة بقضايا الأمن السيبراني".
وأشار الى أن "حملة (احنا بظهركم) تعد من أكبر حملات التوعية التي تعمل للسنة الثالثة على التوالي وتستهدف طالبات المدارس وخصوصاً الطالبات القاصرات من أجل التحصين والتعريف بعملية التواصل، ونتج عنها آثار ايجابية، أحداها تمثلت بانخفاض معدل الابتزاز والاحتيال المالي وارتفاع نسب الشكاوى، ما عكس حالة من الوعي لدى المستهدفين الذين تعرضوا للابتزاز سابقا".
وأوضح أنه "فيما يخص منصتي أمين وأمان فقد تم استحداثهما بتوجيه مباشر من قبل
رئيس الجهاز
عبد الكريم
البصري لمواجهة عملية الاختراق التي تستهدف الهواتف والبريد الالكتروني لمعالجة حالات المحتوى المستخدم في الابتزاز"، لافتاً الى أن "منصة أمان تعد أول منصة متخصصة بقضايا الأمن السيبراني في
العراق
وتعمل باتجاهين، الأول فحص الروابط، حيث بإمكان الشخص قبل استخدام أي رابط أن يقوم بعملية نسخ لذلك الرابط ووضعه في منصة أمان، ومن ثم انتظار النتيجة خلال ثوان، لمعرفة إن كان ذلك الرابط صالح للاستخدام أم لا، وهي وسيلة لحماية المجتمع وتحصينه".
وتابع أن "القضية الثانية تتمثل بفحص الايميلات، وهل حصلت عملية تسريب فيها، وأين حصلت عملية التسريب وآلية المعالجة، أما منصة أمين فهي معنية بمعالجة حالات الابتزاز الالكتروني ومعالجة المحتوى الذي يستخدم في الابتزاز عبر مواقع التواصل، وهذا جزء من عملية توعية كبرى يقودها جهاز الأمن الوطني التي تبدأ من المدارس والجامعات ودوائر الدولة".
وبين أن "الجهاز أمني استخباري يعنى بالحالات التي تمس أمن المواطن ومكافحة حالات الاحتيال المالي إضافة الى عمله في مجالات ملاحقة الإرهاب وملفات
حزب البعث
المنحل"، مبيناً أن "آلية التواصل مع جهاز الأمن الوطني تتم من خلال البريد الرسمي للتواصل مع المواطنين والجهات الرسمية والمواطنين خارج البلاد، والمنصات الرسمية للجهاز متاحة لجميع المواطنين للإبلاغ عن الحالات والظواهر السلبية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب يتحدث مع قادة السعودية وقطر والإمارات وأمين "الناتو"
15:20 | 2026-02-28
أمين عام حزب الله يدعو الى "إيقاف العدوان" في كل لبنان بشكل دائم
14:20 | 2026-04-18
أمين عام حزب الله يعلن رفضه المفاوضات مع "الكيان الغاصب"
13:43 | 2026-04-13
أمين عام حزب الله يتحدث عن "الحل المتاح" ويؤكد استمرار المقاومة
13:11 | 2026-03-17
الامن
الوطني
السومرية نيوز
الأمن الوطني
رئيس الجهاز
سومرية نيوز
عبد الكريم
جهاز الأمن
حزب البعث
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار
محليات
33.94%
11:38 | 2026-04-29
في ايار المقبل.. اطول عطلة للعراقيين منذ اذار
11:38 | 2026-04-29
إجراءات تخص صرف رواتب الموظفين
محليات
24.89%
01:59 | 2026-04-30
إجراءات تخص صرف رواتب الموظفين
01:59 | 2026-04-30
ارتفاع بالعملة الخضراء في العراق
اقتصاد
21.05%
03:18 | 2026-04-30
ارتفاع بالعملة الخضراء في العراق
03:18 | 2026-04-30
أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟
دوليات
20.11%
09:14 | 2026-04-30
أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟
09:14 | 2026-04-30
المزيد
اخترنا لك
النزاهة تضبط (٦) متهمين باختلاس مبالغ مالية في ضريبة الديوانية
06:03 | 2026-05-01
لمدة 17 يوما.. بدء التفويج الجوي للحجاج
04:39 | 2026-05-01
مجلس الخدمة للمتقدمين على وظائف: لا نعتمد أي وسيط ولا نفرض أي رسوم
04:28 | 2026-05-01
حوادث مرورية على طريق صلاح الدين.. فيديو
03:57 | 2026-05-01
بالصور.. حادث مروع بسبب شاحنة والضحايا 12 شخصا
03:46 | 2026-05-01
حالة جوية غير مسبوقة بهذا التوقيت من كل عام.. ترقبوا الاسبوع القادم
02:55 | 2026-05-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.