ضيف ثقيل يقبل على العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً وأحيانا يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما فيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة عدا الأقسام الغربية من البلاد تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية إلى أكثر من (40) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".