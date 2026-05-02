بعد تسممها بطعام كافتيريا إحدى الجامعات.. طالبة ديالى تفارق الحياة

وقال الدهلكي في بيان ورد لـ ، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي أنفسنا وأهلنا في ، وذوي الفقيدة الطالبة الجامعية (بتول المندلاوي)، التي فارقت الحياة إثر حادثة تسمم مؤسفة في كافتيريا إحدى الجامعات الأهلية في المحافظة".واضاف ان "هذه الفاجعة تدق ناقوس الخطر حول انحدار بعض المؤسسات التعليمية إلى ساحات للاستثمار الجشع الذي يضع الربح فوق قيمة الروح البشرية"، لافتا إلى "اننا في الوقت الذي نشاطر فيه عائلة الضحية أحزانهم، نشدد على ضرورة الإسراع في كشف نتائج التحقيق للرأي العام دون تسويف، ومحاسبة المتورطين من كادر الجامعة والجهات الصحية الرقابية ومراجعة كافة الموافقات الممنوحة للمستثمرين "الفاسدين" الذين لا يملكون حساً بالمسؤولية تجاه أبنائنا، ومحاسبة من منحهم تلك الرخص دون رقابة صارمة".واكد "على أن المكلف ، اليوم أمام أول اختبار إنساني ووطني حقيقي، من خلال المتابعة الشخصية لمجريات هذا التحقيق لتكون الدليل القاطع على مدى جديته في الدفاع عن حقوق الشعب والضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين والمتاجرين بأرواح الأبرياء".