مضيق هرمز يؤثر على البيض

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "استمرار إغلاق لفترة طويلة أدى إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن"، مبيناً أن "من مكونات الأعلاف، كسبة فول الصويا، التي ارتفع سعرها من 550 ألف دينار إلى 700 ألف دينار للطن الواحد".وأضاف أن "مادة البرمكس، وهي خليط من الفيتامينات ضمن الأعلاف، ارتفعت من مليون ونصف إلى مليوني دينار للطن".وأكد المرصد أن "السعر الرسمي لبيع كارتون بيض المائدة يتراوح بين 60 إلى 65 ألف دينار عراقي بحسب الحجم"، موضحاً أن "بيعه حالياً بسعر 80 ألف دينار يتم من قبل المضاربين والمخالفين لقرارات ".ورجّح إيكو عراق أن "تقوم الحكومة بفتح استيراد البيض بهدف إعادة تكاليف الإنتاج إلى مستوياتها السابقة".ويأتي ذلك في وقت سبق أن حقق فيه أعلى إنتاج لبيض المائدة، ببلوغه نحو 7 مليارات بيضة في 2022، مع الإعلان عن تصدير جزء من الإنتاج إلى دول ، في ظل دعم المشاريع المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني.