الزراعة تعلن تحقيق طفرة إنتاجية في عموم المحافظات

وقال وكيل ، ، إن "الوزارة أطلقت عدة مبادرات زراعية لها دور كبير في دعم القطاع الزراعي والمزارعين، منها إطلاق برامج ومشاريع تنموية، مثل برامج إكثار الرتب العليا لمحاصيل الرز والحنطة والشعير والذرة الصفراء وفول الصويا والخضر والعلف الحيواني"، بحسب .وأضاف، أن "برامج الرتب العالية للمحاصيل المذكورة أعلاه تهدف إلى توفير أصناف بذور ذات إنتاجية عالية، تتحمل الملوحة والجفاف، وملائمة للبيئة العراقية"، مؤكداً أن "تلك البرامج حققت نتائج ذات إنتاجية عالية في عموم محافظات ".وأوضح أن "الوزارة عملت على إدخال في الزراعة، كتبني تقنيات الري الحديثة مثل التنقيط والمرشات الثابتة والمحورية، لمواجهة قلة الإيرادات المائية، ورفع الإنتاجية الزراعية، وترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى استخدام الحزم التكنولوجية المتكاملة، من أجهزة تسوية ليزرية، وباذرات مسمدة، وكذلك شتلات الشلب في محصول الشلب، واستخدام الحصاد الميكانيكي لتقليل الهدر في الموارد والوقت والكلف الإنتاجية".وأشار إلى أنه "تم استخدام أجهزة الاستشعار عن بعد لمتابعة الأراضي الزراعية، وتحديد مدى حاجة المحاصيل الزراعية إلى المكافحة أو التسميد أو الري".ونوه إلى، أن "هناك تشجيعاً على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل الزراعة المحمية لزراعة محاصيل الخضر لأطول فترة ممكنة، وبالتالي سد الفجوات الإنتاجية الموسمية لمحاصيل الخضر"، مؤكداً أن "هذه المبادرات الزراعية أدت إلى تشغيل عدد كبير من المشاريع الزراعية، وزيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسع في حجم الإنتاج من المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتقليل كلف الإنتاج، واعتماد المزارعين على الزراعة الذكية مناخياً بدلاً من الزراعة التقليدية".