انخفاض محسوس في درجات الحرارة بالعراق.. وهيئة الانواء تصدر 4 تحذيرات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مخرجات نماذج الطقس العددية المعتمدة في في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تشير إلى تأثر البلاد باندفاع كتلة هوائية معتدلة نسبياً، بحرارة دون المعدلات المناخية السائدة لمثل هذا الوقت من السنة، نتيجة اندفاع مرتفع جوي من البحر المتوسط مصحوب بكتلة هوائية ذات خصائص حرارية أقل من المعتاد".واضافت "ينتج عنها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتسجل قيماً أدنى من المعدل العام بفارق يصل مابين (108) م في بعض الأماكن، حيث يبدأ تأثير الكتلة الهوائية أعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 أيار على مدن المنطقتين الوسطى والشمالية، ثم يمتد تدريجياً ليشمل مدن ويستمر لنهاية الأسبوع".وتابعت "بناء على ذلك، تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، في حين تصبح إلى مائلة للبرودة نسبياً خلال ساعات الليلوالصباح الباكر".الرياح والغبارواكدت انه "نتيجة لتدرج الضغط الجوي الأفقي الناجم عن الفوارق الحرارية السطحية، متوقع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية الشمالية الغربية، يبدأ من مساء وليل يوم الأحد، ويستمر حتى صباح يوم الثلاثاء، مثيرة للغبار والأتربة مع أحتمال تشكّل موجات غبار واسعة النطاق تؤدي إلى تدن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، لاسيما في مناطق غرب ووسط البلاد، تمتد بشكل متقطع إلى أجزاء من المنطقتين الشمالية والجنوبية".وحذرت الهيئة من:-1. الحذر من تقلبات درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لاسيما في المناطق الشمالية والغربية.2. الحذر من نشاط والشمالية الغربية خصوصاً في المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.3. الحذر لسالكي الطرق الخارجية من تشكل موجات غبار متفاوتة الشدة، تكون كثيفة على فترات، وتتسبب في تدن ملحوظ في الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق غرب ووسط البلاد، مع احتمالية تأثر بعض مناطق شمال وجنوب البلاد بشكل متقطع.4 الحذر لمرضى الجهاز التنفسي من تقلبات درجات الحرارة والغبار.