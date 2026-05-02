واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"
انخفاض محسوس في درجات الحرارة بالعراق.. وهيئة الانواء تصدر 4 تحذيرات
محليات
2026-05-02 | 07:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
938 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم السبت، انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة، فيما اصدرت 4 تحذيرات.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "مخرجات نماذج الطقس العددية المعتمدة في
قسم التنبؤ الجوي
في
الهيئة العامة
للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تشير إلى تأثر البلاد باندفاع كتلة هوائية معتدلة نسبياً، بحرارة دون المعدلات المناخية السائدة لمثل هذا الوقت من السنة، نتيجة اندفاع مرتفع جوي من البحر المتوسط مصحوب بكتلة هوائية ذات خصائص حرارية أقل من المعتاد".
واضافت "ينتج عنها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتسجل قيماً أدنى من المعدل العام بفارق يصل مابين (108) م في بعض الأماكن، حيث يبدأ تأثير الكتلة الهوائية أعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 أيار على مدن المنطقتين الوسطى والشمالية، ثم يمتد تدريجياً ليشمل مدن
المنطقة الجنوبية
ويستمر لنهاية الأسبوع".
وتابعت "بناء على ذلك، تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، في حين تصبح
لطيفة
إلى مائلة للبرودة نسبياً خلال ساعات الليل
والصباح الباكر".
الرياح والغبار
واكدت انه "نتيجة لتدرج الضغط الجوي الأفقي الناجم عن الفوارق الحرارية السطحية، متوقع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية الشمالية الغربية، يبدأ من مساء وليل يوم الأحد، ويستمر حتى صباح يوم الثلاثاء، مثيرة للغبار والأتربة مع أحتمال تشكّل موجات غبار واسعة النطاق تؤدي إلى تدن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، لاسيما في مناطق غرب ووسط البلاد، تمتد بشكل متقطع إلى أجزاء من المنطقتين الشمالية والجنوبية".
وحذرت الهيئة من:-
1. الحذر من تقلبات درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لاسيما في المناطق الشمالية والغربية.
2. الحذر من نشاط
الرياح الغربية
والشمالية الغربية خصوصاً في المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
3. الحذر لسالكي الطرق الخارجية من تشكل موجات غبار متفاوتة الشدة، تكون كثيفة على فترات، وتتسبب في تدن ملحوظ في الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق غرب ووسط البلاد، مع احتمالية تأثر بعض مناطق شمال وجنوب البلاد بشكل متقطع.
4 الحذر لمرضى الجهاز التنفسي من تقلبات درجات الحرارة والغبار.
مقالات ذات صلة
الأنواء الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة المطرية وانخفاض درجات الحرارة في عموم العراق
02:22 | 2026-03-23
تحذيرات عاجلة من هيئة الانواء الجوية
01:43 | 2026-03-25
اعيدوا المدافئ.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة بدءا من الغد
13:23 | 2026-02-18
الأنواء تصدر 7 تحذيرات للمواطنين
01:58 | 2026-03-26
محليات
أخبار الطقس
طقس
العراق
هيئة الانواء الجوية
المنطقة الجنوبية
قسم التنبؤ الجوي
الرياح الغربية
السومرية نيوز
الهيئة العامة
سومرية نيوز
اخترنا لك
الزراعة تعلن تحقيق طفرة إنتاجية في عموم المحافظات
06:37 | 2026-05-02
مضيق هرمز يؤثر على البيض
05:55 | 2026-05-02
بعد تسممها بطعام كافتيريا إحدى الجامعات.. طالبة ديالى تفارق الحياة
05:22 | 2026-05-02
ضيف ثقيل يقبل على العراق
03:19 | 2026-05-02
بعد تفويج الرحلة الاولى جواً.. المسعودي يصدر عدة توجيها الى الحجاج العراقيين
15:22 | 2026-05-01
تعيين أكاديمي من جامعة كركوك نائباً لرئيس الجمعية الدولية لعلماء البيانات
11:44 | 2026-05-01
