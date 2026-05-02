بعثة الحج العراقية تعلن مغادرة الوجبة الأولى للحجاج من المدينة الى مكة

وذكرت البعثة في بيان لها اليوم، ان "الحجاج أدوا زياراتهم في بانسيابية عالية وتنظيم دقيق، شمل أداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والدخول إلى الروضة الشريفة، إضافة إلى تنفيذ بقية الزيارات الدينية وفق برامج معدة مسبقاً، وبإشراف مباشر من الكوادر الإدارية والخدمية ومدراء القوافل والمرشدين الدينيين".واشارت الى أن "الخدمات المقدمة للحجاج شهدت تميزاً واضحاً في مختلف الجوانب، حيث تم توفير سكن مريح ومجهز بأفضل المواصفات، فضلاً عن تقديم وجبات إعاشة متكاملة تراعي الذائقة العراقية والمعايير الصحية، إلى جانب خدمات طبية متواصلة عبر فرق متخصصة رافقت الحجاج على مدار الساعة".ولفتت البعثة إلى أن "عملية تفويج الحجاج العراقيين من المدينة المنورة إلى المكرمة تجري وفق خطة تنظيمية دقيقة، تضمن راحة الحجاج وسلامتهم، من خلال تهيئة وسائل النقل الحديثة وتنظيم أوقات الانطلاق بما يمنع الازدحام ويحقق انسيابية الحركة".