أراضٍ سكنية لهذه الفئات

وقال النائب الفني في المحافظة هاني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المحافظة تسلمت طلباً رسمياً من البرلمان يتعلق بامكانية تخصيص قطع أراض سكنية وتوزيعها بين مرضى والحالات المستعصية في أسوة ببقية الشرائح، كونهم يعانون من ظروف صعبة وأضرار صحية ونفسية ومادية بسبب علاجهم المكلف، مما يثقل كاهلهم، الأمر الذي يتطلب رعاية واهتماماً بالغين من الجهات الحكومية".وأردف أن "المحافظة قامت بدراسة الطلب ووافقت عليه، كما اوعزت إلى من اجل تحديد قطعة أرض ملائمة ومخدومة في إحدى مناطق الاطراف لاسيما وأبو غريب والنهروان، لأن مناطق المركز تخلو من الأراضي المناسبة للتوزيع".واشار الربيعي إلى ان "المحافظة ستعتمد أسلوب المطور العقاري من أجل أن تكون الاراضي مخدومة بالكامل، إذ أسهم هذا الأسلوب في ارتفاع قيمة الأراضي كونها أصبحت جاهزة للسكن".وبين أن "المحافظة ستبحث أيضاً مع بعض التفاصيل الخاصة بالفئات المرضية المشمولة، اذ قد يتطلب هذا الأمر تشكيل لجان صحية لتقييم الحالات وتحديد درجة المرض، لكن المحافظة ستحرص على شمول اغلب المرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية".