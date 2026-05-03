الأمطار والاتربة حاضرة ومحافظة تتجاوز عتبة الـ40 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً غائم مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في وفرص زخات مطر خفيفة متقطعة في ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار ابتداءً من الأقسام الغربية للبلاد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال النهار مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم"، مشيرة الى ان "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية، بينما يكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وذكرت الهيئة أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً يتحول إلى غائماً جزئياً ليلاً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".