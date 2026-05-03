العراق يبدأ بتصدير الاسمنت عبر منفذ الوليد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "أول شحنة من مادة الإسمنت العراقي المخصصة للتصدير نطلقت إلى الجمهورية العربية السورية عبر منفذ الحدودي".واضافت ان "عملية التصدير جرت بمتابعة مباشرة من قبل الفريق ، الذي شدد على أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة في إدارة المنافذ الحدودية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق العالي والتكامل بين المؤسسات الحكومية".واكدت ان "منفذ الوليد الحدودي يشهد جاهزية متقدمة من حيث الإجراءات الفنية والإدارية، ما يؤهله لأداء دور محوري في تسهيل انسيابية حركة البضائع وتعزيز النشاط التجاري".