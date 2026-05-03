100 رحلة جوية لتفويج الحجاج

وقال مدير في الوزارة ميثم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الرحلات الـ 100 التي انطلقت بالفعل يوم أمس الأول من مطارات والسليمانية وبغداد والنجف الأشرف والبصرة، ستكون مباشرة باتجاه وجدة، ضمن برنامج تشغيلي منظم يهدف إلى ضمان انسيابية حركة السفر وتقليل فترات الانتظار للحجاج".وبين أن "خطة التفويج الجوي والتي ستستمر حتى الـ 17 من الشهر الحالي، ستكون بواقع أربع رحلات يومياً، وترتفع تدريجياً بين خمس إلى سبع رحلات يومياً، بحسب كثافة أعداد الحجاج وجداول التفويج المعتمدة"، مشيرا الى ان "توجيهات مباشرة صدرت إلى ، والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، وإدارات المطارات، لاستنفار الجهود وتسخير الإمكانات كافة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج، منوهاً بأن الخطة اعدت لتضمن توزيع الرحلات بشكل متوازن بين مطارات والمملكة، مع تحقيق انسيابية عالية خلال نقلهم إلى الأراضي ".واكد "سعي الوزارة الحثيثة من خلال هذه الخطة، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال موسم ، وتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة للحجاج، بما يعكس جاهزية مؤسسات النقل وقدرتها على إدارة العمليات الكبرى بكفاءة وتنظيم".