لعبة مفتعلة.. اول رد من الزراعة عن ارتفاع اسعار البيض في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "لا توجد أي أزمة حقيقية في إنتاج مادة البيض"، مشيرةً إلى أن الكميات المنتجة محلياً كافية لتغطية حاجة السوق، في ظل إستقرار مشاريع الدواجن وإستمرارها بالإنتاج بطاقة منتظمة".وأوضحت الوزارة أن "الارتفاع في الأسعار لايستند إلى أنخفاض إنتاجية، بل تقف خلفه ممارسات مضاربية من بعض التجار، عبر الترويج لوجود شح بأنتاجه، بهدف تحقيق مكاسب سريعة".وفي مشهد يعكس وفرة المنتج، ذكرت الوزارة ان "الأسواق شهدت مبادرات ميدانية للعديد من مشاريع الأنتاج محلية، وطرحها البيض بأسعار مدعومة مباشرة للمواطنين، ما أسهم في كسر موجة الإرتفاع وإعادة التوازن إلى السوق"، مؤكدة "مواصلة فرقها الرقابية متابعة حركة الأسعار والتجهيز بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط السوق ومنع أي حالات إحتكار أو إستغلال".ودعت الوزارة "المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات أو التوجه نحو الشراء المفرط، مطمئنةً بأن السوق المحلية مؤمنة بالكامل ولا تواجه أي نقص في هذه المادة الحيوية".