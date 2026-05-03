المنافذ الحدودية: تسهيل تصدير 11 ألف طن من الكبريت عبر ميناء خور الزبير

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تواصل جهودها في دعم وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال الإشراف المباشر وتسهيل عملية تصدير كمية مقدارها،(11) الف طن من مادة الكبريت عبر منفذ ميناء ".واضافت "تمت الاجراءات الأصولية اللازمة لتصدير مادة الكبريت، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".واكدت الهيئة "مضيها في تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على معايير الرقابة والتنظيم، بما يكفل انسيابية العمل في كافة المنافذ الحدودية".