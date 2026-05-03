خطة نزع سلاح الفصائل في العراق

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي اطلعت عليه ، انه "أفيد في ، أمس، بأن التحالف الحاكم يدرس ما سمي إطاراً نظرياً لنزع سلاح الفصائل المسلحة، قد يشمل هيكلة في القيادي لهيئة ".واضافت ان "الانباء تضاربت حول إعلان فصيلين بارزين التخلي عن سلاحهما الثقيل وتسليمه إلى ، وسط شكوك بأن تكون العملية المفترضة شكلية وفي إطار جس نبض .وفي تطور لافت، نقلت الصحيفة عن مصادر أكدت أن "الولايات المتحدة أفرجت عن شحنات الدولار إلى ، بعد أن أوقفتها لفترة بهدف الضغط لتفكيك الفصائل".في غضون ذلك، يواصل المكلف ، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إنهاء مقاطعته للعملية السياسية في بغداد.وقال رئيس حكومة ، إن "فرصة جديدة تتبلور لإنهاء الملفات الخلافية مع بشكل جذري".