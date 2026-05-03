ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "المنخفض الخماسيني على مشارف التأثير على أجواء البلاد ، ويندفع خلفه رياح معتدلة جافة ونشاط رياح مثيرة للغبار والعواصف الغبارية".واضافت "بدأت بالفعل موجات الغبار بالتشكل والتأثير على مناطق غرب البلاد، لاسيما مدينة الرطبة، حيث سُجل تردٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأماكن"، متوقعة "أن يمتد تأثير الغبار تدريجياً خلال ساعات الليل ليشمل مدن المنطقة الوسطى وأجزاء من ".وذكرت "خلال يوم غد الاثنين، يستمر تأثير الغبار ليشمل أغلب مناطق البلاد تباعاً، إلا أنه يكون أقل شدة نسبياً مقارنة بالمناطق الغربية، مع أستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة"، داعية الى "توخي الحذر لسالكي الطرق الخارجية نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية، كما ينصح مرضى الحساسية والربو تجنب التعرض المباشر للأتربة قدر الإمكان".