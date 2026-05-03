في نيسان.. الارض العراقية اهتزت 16 مرة

وقال مدير القسم علي في بيان ورد لـ ، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ (36) هزة أرضية منها (16) هزة أرضية داخل و (20) هزة أرضية خارج العراق وبالقرب من حدوده، منها (10) هزات أرضية داخل ايران (كرمنشاه- كردستان– اذربيجان ) وبالقرب مع حدودها مع العراق".واضاف "تم تسجيل (9) هزات أرضية داخل (فان- سيرنك – هكاري) وبالقرب من حدودها مع العراق. و (1) هزة أرضية داخل سوريا (الحسكة)".واكد ان "قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين (1–5) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (5-39) كم"، موضحا ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق وتحديدا في (مركز المدينة، دوكان ، بنجوين) حيث تم تسجيل (8) هزات أرضية فيها ، في حين تم تسجيل (3) هزات ارضية في (تلعفر – الشيخان – الموصل) ، وسجلت (2) هزة ارضية في ( زاخو - عقرة) و (2) هزة أرضية في (سوران- مركز المدينة) و(1) هزة أرضية في (خانقين)".يذكر انه تم ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.واكد انه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".