اطلاق دفعة جديدة من الاعانة الاجتماعية لشهر ايار

وذكر بيان للوزارة، "تم إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر آيار 2026 والتي شملت قرابة مليوني و(59) ألف أسرة مشمولة في جميع المحافظات عدا وبمبلغ إجمالي تجاوز (441)مليار دينار عراقي".ودعا البيان، الأسر المستفيدة، إلى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم، مؤكداً حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".