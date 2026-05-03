الدفاع المدني يصدر إرشادات عاجلة للتعامل مع العواصف الترابية

وذكرت المديرية في بيان، أن من أبرز التوصيات ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، واستخدام سواتر قماشية مبللة لمنع تسرب الغبار، إلى جانب تثبيت الأجسام القابلة للتطاير فوق الأسطح والشرفات تفادياً لسقوطها بفعل الرياح.وأكدت على أهمية توفير الأدوية اللازمة، خصوصاً لمرضى الجهاز التنفسي مثل الربو، مع تجنب الخروج إلا للضرورة، وفي حال الاضطرار للقيادة شدد على خفض السرعة وترك مسافات أمان وتشغيل الأنوار.وأضافت أن انعدام الرؤية يتطلب التوقف في مكان آمن بعيداً عن الطريق مع تشغيل إشارات التنبيه، مشددة على استخدام الكمامات أو الأقمشة المبللة عند الخروج، وتجنب فرك العينين وارتداء نظارات واقية.ودعت إلى إبقاء الأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية داخل المنازل، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة والمنشآت غير المستقرة، مع متابعة نشرات الطقس الرسمية.وأشارت إلى ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ (911) في الحالات الحرجة، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات لضمان السلامة العامة.