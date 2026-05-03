هيئة الإعلام والاتصالات تمنع "حسام البهادلي" من الظهور في وسائل الإعلام لمدة 60 يوما

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا، وبناءً على تقرير الرصد الإعلامي الصادر عن دائرة التنظيم الإعلامي المختصة في هذه الهيأة الذي تضمن رصد تصريحات غير مهنية للسيد حسام في برنامج بودكاست القشاش عبر قناة النجباء الفضائية وبرنامج ( كارت أبيض ) عبر قناة (الدولة الفضائية) وبرنامج ( كورة) عبرالفضائية والتي تضمنت إساءة بحق لاعبي العراقي لكرة القدم بما يمس صورة المنتخب ويتعارض مع المصلحة الوطنية والأهمية البالغة لدعم مسيرته ، نظراً لما يمثله تحقيق إنجاز تأهل لبطولة 2026 من استحقاق رياضي ووطني كبير، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، تحديداً في المواد الآتية:الباب الثاني المادة (4) : الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.الباب الثاني المادة :(7) حق طرح الرأي مع عدم المشاركة في التضليل أو التشهير.تقرر منع الظهور الإعلامي للسيد حسام البهادلي في جميع وسائل الإعلام العراقية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (60) يوماً من تاريخ صدور اعمامنا".