اللامي من كربلاء: تخصيص الأراضي يجسّد دعم الحكومة المحلية للمحامين

​أكدت نقيب المحامين العراقيين ، اليوم الأحد، أن تخصيص الأراضي يجسّد دعم الحكومة المحلية في للمحامين.

وقالت النقابة في بيان، "حضرت نقيب المحامين العراقيين المحامية ، اليوم الأحد، حفل توزيع قطع أراضي محامي ، بحضور المحافظ الدكتور وعدد من المسؤولين".

ونقل البيان عن تأكيدها، أن "تخصيص الأراضي يجسّد دعم الحكومة المحلية للمحامين"، مثمّنةً "التزام المحافظ بتنفيذ وعوده ومضاعفة الأعداد"، مؤكدةً أنه "وعد وأوفى"، فيما أشارت إلى "رمزية كربلاء وما تمنحه هذه الخطوة من قيمة معنوية".



من جانبه، أشاد المحافظ بدور النقابة، مؤكدًا استمرار دعم المحامين وتذليل العقبات أمامهم، مشيرا الى أن الحضور الرسمي يعكس أهمية المهنة في ترسيخ دولة القانون.