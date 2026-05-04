تحرك للدخول الشامل في الامتحانات الوزارية

وقالت عضو اللجنة رجاء فاضل الحربي، للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "اللجنة ناقشت موضوع الدخول الشامل بشكل مفصل وقررت طلب إدراجه ضمن جدول أعمال خلال إحدى الجلسات المقبلة".وأضافت الحربي، أن "اللجنة تدرك أن فرص الموافقة على الدخول الشامل ما زالت ضعيفة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود موازنة مخصصة لوزارة التربية"، موضحة أن "الهدف من طرح الموضوع داخل البرلمان هو ممارسة ضغط للموافقة على الدخول الشامل حتى إن كان ذلك مقابل مبالغ مالية محددة".واكدت ان "أحد المقترحات التي ستطرح في حال المضي بالتصويت هو أن يتحمل تكلفة الدخول الشامل الطلبة الراسبون فقط وليس جميع الطلبة بما يخفف العبء المالي ويجعل القرار أكثر قابلية للتطبيق".