غدا.. حرارة مقبولة وطقس خال من الاتربة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من ، وصحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وأضاف، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مشيرا إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى".وبين، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".