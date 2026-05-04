العراق يستعد لانشاء 40 سدا

وقال مدير للسدود والخزانات في الوزارة وسام خلف عبيد للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة أعدت خططاً لإنشاء 36 إلى 40 سداً لحصاد المياه في مختلف مناطق البلاد، بهدف الاستفادة من مياه الأمطار والسيول خلال اشهر ، من اجل رفع الخزين المائي والاستفادة منه خلال الصيف ضمن برامج التنمية الزراعية والاستخدامات الأخرى".وكشف عن أن "ثلاثة سدود ضمن الاتفاقية الإطارية (العراقية – التركية)، وهي: الأبيض والخرز وأبو طاقية، وصل تصميمها إلى مراحل متقدمة، بعد إجراء تعديلات عليها، لكن مازالت بقية المشاريع المشابهة قيد الدراسة"، مؤكداً "أهميتها في تنمية الاقتصاد المحلي وتنشيط الواقع السياحي فضلاً عن تغذية المياه الجوفية ودعم الثروة الحيوانية والزراعية".وأكد عبيد أن "وضع الخزين المائي للبلاد شهد تحسناً بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي"، كاشفاً عن "نجاح الوزارة بإدارة الموجات الفيضانية بكفاءة واقتدار عاليين، ما أسهم بتحقيق خزين جيد تجاوز حاجز الـ 20 مليار م3، من خلال ادارة واردات المياه القادمة إلى سدة ، من مقدم سدي ودوكان، اضافة إلى تلك القادمة من نهري الزاب الأعلى والأسفل".وبين ان "نسب الامتلاء المتحققة لسدي دربندخان وحمرين، بلغت 100 بالمئة، فيما اقتربت بحيرتا سدي والعظيم من الامتلاء التام، اما فوصل إلى المناسيب الآمنة التي حددها العالمي المختص"، منوهاً بان "الإطلاقات الحالية ستستمر إلى حين تعزيز خزين (الحي) والتي مررت لها الوزارة اكثر من خمسة مليارات م3 خلال المدة الماضية، ما أسهم بتحسين نوعية المياه فيها بشكل كبير".وبشأن ، اشار مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات، إلى "وجود فراغ خزني في سد حديثة المشد على حوضه، فيما ارتفع خزين بحيرة حالياً بمحافظة بشكل جيد"، منوهاً بان "الإطلاقات من سوريا تحسنت تدريجياً وبلغت في الوقت الحالي 500 م3/ ثانية، بعد امتلاء سدودها بنسبة تجاوزت الـ 87 بالمئة".وفي ما يتعلق بمشروع السدة القاطعة على في ، اوضح ان "الشركة الإيطالية التي احيل لها المشروع، رجحت موقعين لاختيار احدهما لتشييدها ضمنه، وهي رأس البيشة في ، أو جزيرة أم الرصاص، مع الأخذ بالاعتبار التعقيدات الجغرافية والحدودي"ة، مؤكدا ان "الدراسة ستنجز خلال المدة المقبلة، مع إمكانية عقد مؤتمر مختص في لعرض النتائج النهائية".