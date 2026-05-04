هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء إسبانيا في أنقرة
المزيد
تفضيلاتي
العراق يستعد لانشاء 40 سدا
محليات
2026-05-04 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
936 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعدت
وزارة الموارد المائية
، خططًا لإنشاء 40 سدا في مناطق مختلفة من البلاد بهدف تعزيز الخزين المائي ودعم الأمن المائي على المدى الطويل، مؤكدة نجاحها في إدارة الموجات الفيضانية بكفاءة عالية خلال المواسم الأخيرة.
وقال مدير
الهيئة العامة
للسدود والخزانات في الوزارة وسام خلف عبيد للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الوزارة أعدت خططاً لإنشاء 36 إلى 40 سداً لحصاد المياه في مختلف مناطق البلاد، بهدف الاستفادة من مياه الأمطار والسيول خلال اشهر
الشتاء
، من اجل رفع الخزين المائي والاستفادة منه خلال الصيف ضمن برامج التنمية الزراعية والاستخدامات الأخرى".
وكشف عن أن "ثلاثة سدود ضمن الاتفاقية الإطارية (العراقية – التركية)، وهي: الأبيض والخرز وأبو طاقية، وصل تصميمها إلى مراحل متقدمة، بعد إجراء تعديلات عليها، لكن مازالت بقية المشاريع المشابهة قيد الدراسة"، مؤكداً "أهميتها في تنمية الاقتصاد المحلي وتنشيط الواقع السياحي فضلاً عن تغذية المياه الجوفية ودعم الثروة الحيوانية والزراعية".
وأكد عبيد أن "وضع الخزين المائي للبلاد شهد تحسناً بشكل كبير، مقارنة بالعام الماضي"، كاشفاً عن "نجاح الوزارة بإدارة الموجات الفيضانية بكفاءة واقتدار عاليين، ما أسهم بتحقيق خزين جيد تجاوز حاجز الـ 20 مليار م3، من خلال ادارة واردات المياه القادمة إلى سدة
سامراء
، من مقدم سدي
الموصل
ودوكان، اضافة إلى تلك القادمة من نهري الزاب الأعلى والأسفل".
وبين ان "نسب الامتلاء المتحققة لسدي دربندخان وحمرين، بلغت 100 بالمئة، فيما اقتربت بحيرتا سدي
دوكان
والعظيم من الامتلاء التام، اما
سد الموصل
فوصل إلى المناسيب الآمنة التي حددها
مجلس الخبراء
العالمي المختص"، منوهاً بان "الإطلاقات الحالية ستستمر إلى حين تعزيز خزين
بحيرة الثرثار
(الحي) والتي مررت لها الوزارة اكثر من خمسة مليارات م3 خلال المدة الماضية، ما أسهم بتحسين نوعية المياه فيها بشكل كبير".
وبشأن
نهر الفرات
، اشار مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات، إلى "وجود فراغ خزني في سد حديثة المشد على حوضه، فيما ارتفع خزين بحيرة
الحبانية
حالياً بمحافظة
الانبار
بشكل جيد"، منوهاً بان "الإطلاقات من سوريا تحسنت تدريجياً وبلغت في الوقت الحالي 500 م3/ ثانية، بعد امتلاء سدودها بنسبة تجاوزت الـ 87 بالمئة".
وفي ما يتعلق بمشروع السدة القاطعة على
شط العرب
في
محافظة البصرة
، اوضح ان "الشركة الإيطالية التي احيل لها المشروع، رجحت موقعين لاختيار احدهما لتشييدها ضمنه، وهي رأس البيشة في
الفاو
، أو جزيرة أم الرصاص، مع الأخذ بالاعتبار التعقيدات الجغرافية والحدودي"ة، مؤكدا ان "الدراسة ستنجز خلال المدة المقبلة، مع إمكانية عقد مؤتمر مختص في
البصرة
لعرض النتائج النهائية".
أحدث الحلقات
