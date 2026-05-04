خبر سار يخص اصحاب العقود والاجراء اليوميين

وقال عضو اللجنة عدي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ،أن " تعمل ضمن موازنة 2026 على إضافة بند خاص بالشركات الرابحة، مع الاستمرار بملف تثبيت العقود"، موضحاً أن "تحويل العقود إلى ملاك دائم لا يعني زيادة أعباء الرواتب، وإنما هو تغيير إداري من صفة عقد إلى موظف دائم".وبيّن، أن "اللجنة تسعى أيضاً إلى تحويل الأجراء اليوميين، لاسيما العاملين بعد عام 2019، إلى عقود ضمن قرار 315، واصفاً ذلك بأنه "استحقاق قانوني واجتماعي".وكشف عن "قرب تشريع قانون خاص لتعيين خريجي النفط ومعاهد النفط وخريجي العلوم في الشركات النفطية الرابحة، بهدف دعم القطاع النفطي وتعظيم الإيرادات"، مشدداً على أن "أي إجراء يمسُّ رواتب الموظفين غير مسموح به".وأضاف، أن "الحكومة منحت صلاحيات إضافية لشركة (سومو) التابعة لوزارة النفط للتعاقد مع شركات نقل خاصة، بما يدعم عمليات تصدير النفط ويعزز الإيرادات ".