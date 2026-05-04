السجن 6 سنوات بحق 4 مدانين بالترويج لحزب البعث المحظور

وقال الاعلى في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق أربعة مدانين عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار المحظور".واضاف ان "المدانين ضبطت بحوزتهم منشورات تروج لأفكار حزب البعث المحظور في هواتفهم المحمولة بمحافظة خلال عامي 2025 و2026".وبينت ان "الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 ,وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".