السيد الصدر يرفض ظاهرة التشبيه للسيد الشهيد الثاني

وفي استفتاء وجه للسيد تضمن "انتشرت في السنين الأخيرة ظاهرة تمثيل شخصية السيد الشهيد قدس سره في بعض مناطق ، وذلك من خلال قيام شخص يجعل من ملامحه شبيهة بملامح السيد الشهيد قدس سره اضافة الى ارتدائه العمامة والزي الديني كاملاً، ولا يخفى على سماحتكم الآثار والتبعات السلبية المترتبة على ذلك نرجو من سماحتكم التعليق على هذا الموضوع .. ودمتم ذخراً للمؤمنين".فيما رد "نعم قد إطلعت على بعض المقاطع وقد أزعجتني كثيراً.. فلا ينبغي على المحبين تكرار ذلك مستقبلاً فهو أمر ممنوع عندنا ولا أرضى به على الاطلاق".واضاف "حسب فإن تلك الأفعال قد تترتب عليها بعض الأمور العاطفية الخاطئة والمنحرفة.. فأنتم بذلك تشوهون سمعة آل الصدر وتزورون التاريخ المشرق لهم .. وإني أبرء من تلك التشابيه التي تضر ولا تنفع".