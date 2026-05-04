العراق يضيف مواصفة جديدة لصلاحية الاغذية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء إسبانيا في أنقرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-563115-639134804429851826.jpeg
العراق يضيف مواصفة جديدة لصلاحية الاغذية
محليات
2026-05-04 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
335 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلن
الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية عن تحديث المواصفة القياسية الخاصة بمدة صلاحية المواد الغذائية، ضمن إطار خطة شاملة لتطوير منظومة المواصفات القياسية في
العراق
، وبما ينسجم مع المعايير العلمية الحديثة والمتطلبات الصحية.
وقال
رئيس الجهاز
، التابع لوزارة التخطيط،
فياض
الدليمي
، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "هذا التحديث يأتي ضمن توجه أوسع لتطوير المواصفات القياسية الوطنية عبر لجان فنية متخصصة تضم خبراء من داخل الجهاز وخارجه، بهدف مواءمة المعايير المحلية مع التطورات الفنية العالمية واحتياجات السوق، فضلاً عن رفع مستوى جودة السلع وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية المتداولة".
وبين أن "التحديث شمل المواصفة القياسية رقم (1847) الخاصة بمدة صلاحية المواد الغذائية، ولا سيما ما يتعلق بصلاحية اللحوم الطازجة والدجاج (المبرد)"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد مراجعات علمية دقيقة، وتمثل امتداداً لسلسلة تحديثات سابقة طالت المواصفة ذاتها خلال السنوات الماضية".
وأضاف أن "عملية التحديث استندت إلى مجموعة من المواصفات الإقليمية المعتمدة في دول
الخليج
ومصر والأردن، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من التوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، مع الحفاظ على التوازن بين جودة المنتج الغذائي ومدة صلاحيته، بما يضمن سلامته للاستهلاك البشري"، لافتا الى ان "دوافع التحديث تعود إلى توفر مصادر علمية حديثة في مجال سلامة الغذاء، فضلاً عن ورود طلبات رسمية لتحديد مدد صلاحية بعض المنتجات الغذائية، إلى جانب رصد مخالفات خلال الجولات التفتيشية في الأسواق، تمثلت بوجود منتجات تحمل مناشئ وصلاحيات مختلفة، وأخرى لا تتضمن تاريخ انتهاء واضحاً، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الرقابية لتقنين هذه الحالات".
وأكد أن "التحديثات الجديدة ستسهم في تحسين جودة وسلامة المواد الغذائية المطروحة في الأسواق، من خلال ضمان توفير منتجات آمنة وصحية للمستهلك، فضلاً عن إلزام الشركات والمجهزين بتطبيق شروط أفضل للنقل والخزن، بما يحد من حالات التلف ويعزز كفاءة سلسلة التجهيز"، مشيرا إلى أن "مدة الصلاحية تُعد عاملاً مؤثراً في تحديد أسعار المنتجات الغذائية، إذ تنخفض قيمة السلع كلما اقتربت من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ديناميكية السوق وحركة البيع والشراء".
وشدد على أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنظومة الرقابية في البلاد، وتحديث المواصفات القياسية بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة الغذائية"، مؤكداً "استمرار العمل على مراجعة وتحديث المواصفات بشكل دوري بما يواكب التطورات العلمية ويحمي صحة المستهلك".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب يضيف يوما الى المهلة بشأن إيران
17:47 | 2026-04-06
السامرائي يزور مضيف الجبارة في قضاء العلم ويلتقي شيوخ صلاح الدين
06:17 | 2026-04-02
السيد الصدر يصدر تخويلاً بإقامة مضيف في قم وجامكران
15:07 | 2026-03-03
واشنطن تضيف أربعة أفراد وكيانات لقائمة العقوبات على روسيا
16:25 | 2026-02-24
تقييس
غذاء
الجهاز المركزي
السومرية نيوز
وزارة التخطيط
رئيس الجهاز
سومرية نيوز
السومرية
الدليمي
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات
محليات
59.13%
09:51 | 2026-05-03
ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات
09:51 | 2026-05-03
الأمطار والاتربة حاضرة ومحافظة تتجاوز عتبة الـ40 مئوية
محليات
20.87%
02:55 | 2026-05-03
الأمطار والاتربة حاضرة ومحافظة تتجاوز عتبة الـ40 مئوية
02:55 | 2026-05-03
أراضٍ سكنية لهذه الفئات
محليات
10.71%
02:31 | 2026-05-03
أراضٍ سكنية لهذه الفئات
02:31 | 2026-05-03
بعد افتتاح مضيق هرمز.. كم يحتاج العراق ليعود الى تصدير نفطه بالمعدلات الطبيعية؟
اقتصاد
9.29%
06:19 | 2026-05-03
بعد افتتاح مضيق هرمز.. كم يحتاج العراق ليعود الى تصدير نفطه بالمعدلات الطبيعية؟
06:19 | 2026-05-03
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
ريح الجبل..تزلزل الحقائب وتحسم الجدل - عشرين م٥ - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-03
عشرين
ريح الجبل..تزلزل الحقائب وتحسم الجدل - عشرين م٥ - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-03
نشرة أخبار السومرية
٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-03
نشرة أخبار السومرية
٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-03
Live Talk
ما وراء السماء: تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطيران - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-03
Live Talk
ما وراء السماء: تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطيران - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-03
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-03
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
الأكثر مشاهدة
عشرين
ريح الجبل..تزلزل الحقائب وتحسم الجدل - عشرين م٥ - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-03
عشرين
ريح الجبل..تزلزل الحقائب وتحسم الجدل - عشرين م٥ - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2026-05-03
نشرة أخبار السومرية
٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-03
نشرة أخبار السومرية
٣ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-05-2026 | 2026
12:30 | 2026-05-03
Live Talk
ما وراء السماء: تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطيران - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-03
Live Talk
ما وراء السماء: تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطيران - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-03
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-03
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 29-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-29
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
منتدى سومر
اعرف واطلب 27-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 27-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-27
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
استديو Noon
تحيات 26-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-26
اخترنا لك
تسجيل 1133 حالة اختناق في العراق خلال الموجة الغبارية
08:38 | 2026-05-04
تحرير فتاة ايزيدية من قبضة "داعش" بعد 11 عاماً من الأسر
07:18 | 2026-05-04
اخماد حريق في شارع الرشيد
06:55 | 2026-05-04
المرور توجه دعوة الى السائقين: اتبعوا الحيطة والحذر
05:18 | 2026-05-04
بعد مناشدات عديدة.. افتتاح طريق مهم في بغداد
05:09 | 2026-05-04
إطلاق برنامج ادرس في العراق بنسخته الرابعة
05:01 | 2026-05-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.