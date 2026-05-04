نقابة البحريين: الاعتداء على صيادين عراقيين لايمكن تبريره ويجب تسليم السفير مذكرة احتجاج

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، "ندين بأشد العبارات الاعتداء الأخير الذي تعرض له الصيادون العراقيون من قبل ، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في صفوفهم، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللقوانين والأعراف الدولية التي تنظم حركة الصيد والملاحة البحرية"، مشيرة الى ان "هذا الاعتداء لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ونعدّه تجاوزا خطيرًا يمس السيادة العراقية ويهدد أرزاق شريحة واسعة من أبناء شعبنا الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزق وحيد".وطالبت النقابة " بـ:-اتخاذ إجراءات دبلوماسية و وقانونية عاجلة وحازمة تجاه هذا الاعتداء.-استدعاء السفير ونـ مذكرة احتجاج رسمية واضحة.-فتح تحقيق دولي شفاف لمحاسبة جميع المتورطين من عناصر خفر السواحل الكويتية وتقديمهم للعدالة.ودعت النقابة "قيادة القوة البحرية العراقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية المياه الإقليمية والصيادين العراقيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً"، لافتة الى ان "استمرار الصمت أو التهاون في التعامل مع هذه الاعتداءات سيُفسَّر على أنه ضعف في حماية المواطنين، وهو أمر مرفوض تمامًا".وبينت انه "في حال عدم اتخاذ خطوات عملية وملموسة خلال فترة قريبة، فإن النقابة ستتجه إلى تصعيد قانوني وشعبي مشروع، عبر التنسيق مع النقابات والمنظمات المدنية لتنظيم فعاليات احتجاجية سلمية واسعة للدفاع عن حقوق الصيادين العراقيين وكرامة "، مؤكدة "اننا نضع الحكومة العراقية والجانب الكويتي أمام مسؤولياتهم الكاملة، ونؤكد أن كرامة المواطن العراقي وأمنه ليست محل مساومة، وأن أي تكرار لمثل هذه الانتهاكات سيقابل بموقف وطني موحد وإجراءات تصعيدية ضمن الأطر القانونية والدولية".