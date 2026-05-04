إطلاق برنامج ادرس في العراق بنسخته الرابعة

وقال العسكري، في كلمة له بمناسبة إطلاق النسخة الرابعة كمن برنامج ادرس في ، "تم اليوم إطلاق برنامج ادرس في العراق للعام الدراسي 2026 /2027 في نسخته الرابعة من المنح الرابعة"، مبيناً أن "المنحة مخصصة للطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة في الجامعات العراقية في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية".وأضاف أنه "منصة ادرس في العراق الإلكترونية متاحة امام الطلبة الدوليين المتقدمين إلى برامج الدراسات الأولية اعتبارا من اليوم الموافق الرابع من أيار 2026 حتى نهاية شهر تموز والى برامج الدراسات العليا حتى نهاية شهر أيلول المقبل".وأشار إلى أنه "استنادا لما حققه برنامج ادرس في العراق بقبول ما يزيد على 5 الاف طالب دولي من 60 جنسية من مختلف دول العالم فان طموح النسخة الرابعة للعام الدراسي 2026 / 2027 لا يقتصر على المحافظة على مستوى الاستيعاب المتحقق في الاعوام السابقة بل يمضي إلى تعزيز التنوع الأكاديمي والثقافي".وثمن "استدامة هذا البرنامج الحيوي بوصفه تجسيدا علميا للسياسة الأكاديمية التي اعتمدت في مسار التدويل ونافذة استراتيجية لاستقطاب الطلبة الدوليين في جامعاتنا العريقة"، لافتا الى أن " ماضية في تسخير أقصى امكاناتها لتوفير بيئة تعلمية بمعايير دولية تسهم في تنمية القدرات وتطوير البرامج مواكبة التحولات المتسارعة في ميادين المعرفة العلمية".