المرور توجه دعوة الى السائقين: اتبعوا الحيطة والحذر

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "نظرٱ لقدوم موجة رياح شديدة مصحوبة بعاصفة ترابية أدت إلى أنخفاض مستوى الرؤية في عدد من محافظات البلاد، ندعو سائقي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".واكدت ان "مفارزها منتشرة لتنظيم حركة السير والمرور"، داعية الجميع الى "التعاون والالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الأخرين".