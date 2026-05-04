اخماد حريق في شارع الرشيد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني نجحت، اليوم، في احتواء وإخماد حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع القرطاسية في منطقة ، وتحديداً قرب "الحيدر خانة" وسط العاصمة ".واضافت انها "استنفرت فرقها فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى البنايات التجارية والمخازن المجاورة، لا سيما وأن المنطقة تُعرف باكتظاظها وضيق ممراتها التي تشكل عائقاً أمام حركة آليات الإطفاء"، مشيرة الى ان "الفرق أنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية، مع الحدّ من الأضرار المادية قدر الإمكان".ووجهت المديرية "بفتح تحقيق رسمي واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب الدقيقة لاندلاع الحريق".