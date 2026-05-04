تحرير فتاة ايزيدية من قبضة "داعش" بعد 11 عاماً من الأسر

وأوضح المكتب في بيان له، أن الناجية "جميلة"، وهي من أهالي مجمع "تل قصب"، كانت قد اختُطفت مع أفراد عائلتها خلال رحلة النزوح والوقوع في الأسر، لتعود اليوم إلى ذويها في مشهد إنساني مؤثر.وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المكتب إلى أن عدد المختطفين الإيزيديين منذ بداية الإبادة الجماعية بلغ 6417 شخصاً، تم تحرير 3594 منهم حتى الآن، فيما لا يزال مصير الآلاف مجهولاً، وسط مطالبات مستمرة بتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإغلاق هذا الملف الإنساني.