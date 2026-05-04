تسجيل 1133 حالة اختناق في العراق خلال الموجة الغبارية

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته : إنه "تم تسجيل 1133 حالة اختناق خلال الموجة الغبارية الأخيرة في عدد من المحافظات"، مبينا أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة".وأضاف ان "حالات الاختناق كانت بسيطة الى متوسطة"، مشيرا الى ان "أغلب الحالات غادرت المستشفيات والمراكز الصحية".وتابع ان "أكثر حالات الاختناق سجلت في بواقع 576 إصابة تليها الأشرف بواقع 300 إصابة وفي 200 إصابة"، مشيراً الى ان "جميع الحالات تلقت كافة من إسعاف ورعاية صحية ومتابعة".