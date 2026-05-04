التربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل.. هل سيقر؟

وقال المتحدث باسم للوكالة الرسمية، وتابعته ، إن "الوزارة تستعد للامتحانات الوزارية، من خلال إجراء عدة تحضيرات بينها تهيئةالقاعات والاتفاق مع وزارة الكهرباء على استثنائها من القطع المبرمج".وأضاف أن "هناك لجنة مشتركة مع جهات أمنية وخدمية لتأمين العملية الامتحانية، وعملية التحضير للامتحانات تجري بمتابعة وزير التربية وكالةً ".وبخصوص الدخول الشامل، أكد السيد أنه "حتى الآن لا يوجد دخول شامل باستثناء السادس الابتدائي".ولفت إلى أن "امتحانات السادس الابتدائي ستبدأ يوم 7 آيار الجاري، فيما ستبدأ امتحانات الثالث المتوسط يوم 9 آيار، بواقع يوم امتحان ويوم استراحة".وأضاف "أما امتحانات السادس الإعدادي فتبدأ يوم 3 حزيران المقبل"، مؤكدًا نجاح العملية الامتحانية للصفوف غير المنتهية التي انتهت اليوم".